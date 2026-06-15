Bingöl'de çayda akıntıya kapıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan Vedat Karabulut kayboldu...

Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır’ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı’nda arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Karabulut, gözden kayboldu.

HER YERDE ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vedat Karabulut’un bulunması için yürütülen çalışmalara Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de destek veriyor.

Karabulut’u arama çalışmaları sürüyor.