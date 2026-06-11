Bingöl'de sulama kanalında yüzen çocuk hayatını kaybetti

Bingöl Genç'e bağlı Servi köyündeki sulama göletinde dün kaybolan 13 yaşındaki Metin Çağlayan'ın cansız bedeni bulundu.

Metin Çağlayan'ın dün gölet kenarına 2 arkadaşı ile birlikte gittiği, Metin ile bir arkadaşının serinlemek amacıyla suya girdiği ortaya çıktı.

KORKTUKLARI İÇİN GİZLEMİŞLER

Metin'in suda kaybolmasının ardından köye dönen diğer iki çocuğun, korktukları için olayı gizledikleri, akşam saatlerinde Metin'in ailesinin soruları üzerine gölete gittiklerini ve Metin'in kaybolduğunu söyledikleri öğrenildi.

ÇOCUKLARIN GÖSTERDİĞİ NOKTADA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde başlatılan çalışmalara Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nün dalgıç ekipleri de katıldı.

Sabah saatlerinde diğer çocukların gösterdiği noktada yapılan aramalarda, Metin Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Genç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.