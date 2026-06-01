Bingöl'deki Yüzen Adalar'a bayramda ziyaretçi akını

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Yüzen Adalar, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü.

Adaları ziyaret eden vatandaşlar göl üzerindeki hareket eden adacıkların üzerinde yürüyerek bu eşsiz deneyimi yaşarken, aileler ise manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdi.

Drone ile görüntülenen alan, doğayla iç içe görüntüleriyle dikkat çekti.

"BURAYI ZİYARET ETMEK GEREKİYOR"

Bayram tatili için Bingöl'e gelen Adem Caner, "Bingöllüyüm aslında. İstanbul Pendik'te yaşıyorum. Her bayram olduğu gibi bu sene de tekrar Bingöl'e geldik ve bayram klasiği Yüzen Adalar'ı ziyaret etmeden dönmek olmaz dedik. Buranın değer ve kıymeti için burayı ziyaret etmek gerekiyor. Buranın sahip çıkılması lazım. O yüzden her bayram olduğu gibi bu sene de buradayız." dedi.

"ÇOK ETKİLEYİCİ BİR YER GERÇEKTEN"

Azime Hakseven ise Yüzen Adalar'dan etkilendiğini belirterek, "İçerik üreticisiyim. Buraya da içerik üretmek için geldim. Aynı zamanda arkadaşlarımı ziyaret ettim. Şu an Bingöl'ün Solhan ilçesindeyiz. Yüzen Adalar'a geldik. Burada balık olduğunu da gördüm çok şaşırdım. Yüzen Adalar çok güzel, çok etkileyici bir yer gerçekten." diye konuştu.