Binyamin Netanyahu: Donald Trump ile aramızda çatlak yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News’e verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile İran politikası nedeniyle aralarında görüş ayrılığı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

"FİKİR AYRILIKLARINI KONUŞARAK ÇÖZÜYORUZ"

Netanyahu, iki ülkenin temel hedefinin İran’ın nükleer silah edinmesini önlemek olduğunu belirterek, “İran’ın nükleer silah programından vazgeçmesini, zenginleştirilmiş materyalin ülkeden çıkarılmasını ve tesislerin sökülmesini istiyoruz” dedi.

Trump’ın ABD için, kendisinin ise İsrail için en doğru adımları attığını savunan Netanyahu, zaman zaman fikir ayrılıkları yaşanabileceğini ancak bunların açık şekilde konuşularak çözüldüğünü ifade etti.

"BAŞKAN YARDIMCISI VANCE TRUMP'I ETKİLİYOR"

Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İsrail’in Washington siyasetini etkilediğine yönelik sözlerine saygı duyduğunu ancak her görüşüne katılmadığını dile getirdi.

İsrail’in yalnızca ABD’den değil, Hindistan gibi ülkelerden de destek aldığını savunan Netanyahu, ülkelerinin geniş bir dost ağına sahip olduğunu öne sürdü.

Lübnan’daki bazı Hristiyan köylerin, Hizbullah’a karşı İsrail tarafından ilhak edilmek istediğini iddia eden Netanyahu, İsrail’in “kalıcı bir savaş halinde” olduğu yönündeki eleştirileri de reddetti.

Netanyahu, Trump ile birlikte daha önce dört barış anlaşmasına imza attıklarını savunarak, İran’ın zayıflamasıyla birlikte bölgede yeni anlaşmaların gündeme gelebileceğini ileri sürdü.