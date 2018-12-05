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Bir yılda 5 trilyon plastik poşet tüketildi

2018 yılında dünyada 5 trilyon plastik poşeti tüketilirken bunların yüzde 1’inden daha az bir kısmının geri dönüştürüldüğü saptandı.

İHA | 05.12.2018 - 12:28..
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.Plastik poşetlerin kullanımına yönelik yapılan araştırma raporlarına göre, geçtiğimiz yıl içinde dünya çapında 5 trilyon plastik poşet tüketildi. Derlenen biligilere sonucu, poşetlerin geri dönüşüme kazandırılma oranının ise sadece yüzde 1'de kaldığı görüldü.

ATIKLARIN YÜZDE 10'U OKYANUSA GİDİYOR

Bunun yanı sıra, her yıl 100 milyon ton plastik kullanıldığı belirlendi. Plastik ürünlerinde yaklaşık yüzde 10’unun okyanuslarda atık haline geldiği kaydedildi.

Her gün biraz daha artan plastik/naylon kullanımın yönelik önümüzdeki günlerde çalışmalar yapılacağı da tespit edildi. Bu kapsamda Türkiye’de 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olarak temin edilmesi bekleniyor.

Bir yılda 5 trilyon plastik poşet tüketildi

25 KURUŞTAN SATILACAK

Konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında gerçekleştirilen medya incelemesinde, plastik poşetlerle ilgili  1.819 haberin çıktığı tespit edildi. "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun" çerçevesinde, artık tüketiciyle en az 25 kuruştan satılacak olan plastik poşetler, son ayların en çok konuşulan haber başlıkları arasında yer alırken, bu düzenleme kapsamında geri dönüşüme birçok katkı sağlanacağı öngörülüyor.

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