Birbirlerine bıçak çeken baba öldü oğlu yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, henüz bilinmeyen neden ile kavga çıktı. Kavga esnasında baba Abdil Z., ve oğlu İrfan Z., birbirlerini bıçak ile yaraladı. Anne Emine Z., eşi ile oğlunu ayırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı.

YARALANAN BABA ÖLDÜ

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yapılan baba, oğul ve anne Emine Z., ambulanslar ile Sultandağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından da Afyonkarahisar'a sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde ise baba Abdil Z.'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

OĞLUNUN DURUMUDA AĞIR

Ağır yaralı İrfan Z. ile annesi Emine Z.'nin tedavileri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde devam ediyor.

İrfan Z.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı kaydedildi.