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Bitcoin, bir yılda 176 ülkeden daha fazla elektrik harcıyor

Kripto para birimi Bitcoin, yıllık yaklaşık 60 terawatt elektrik tüketimi ile 176 ülkeden daha fazla elektrik tüketiyor.

AA | 10.07.2019 - 09:06..
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Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluş ile bağı olmayan kripto para birimi olan bitcoin, 3 Ocak 2009 tarihinde ilk defa hayata geçirildi. Yayınlanmasının ardından ufak tefek internet alışverişlerinde kullanılan bu sanal para, ardından popülerliğini günden güne artırarak milyonlarca kullanıcıya kadar ulaştı.

YILDA 60 TERAWATT ELEKTRİK TÜKETİYOR

Kripto para birimi Bitcoin, Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan verilere göre yıllık yaklaşık 60 terawatt elektrik tüketimi ile dünyada 176 ülkeden daha fazla elektrik tüketiyor.

bitcoin

Türkiye ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre 2018'de 292 terawatt elektrik tüketti. Bu da Bitcoin'in Türkiye'nin elektrik tüketiminin yaklaşık 5'te 1'i kadar elektrik tükettiği anlamına geliyor. Yine Cambridge Üniversitesi'nde edinilen bilgiye göre dünyada tüketilen toplam elektrik miktarı 20 bin 863 terawatt olurken, bitcoinin kullanımı ise bu kullanımın yüzde 0,28'ine tekabül ediyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİNİN SEBEBİ BİTCOİN MADENCİLİĞİ

Kripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler kripto para birimine bağlı bütün bilgisayarlada kayıt ediliyor.

Sistemde elektrik üretimine neden olan esas etmen ise madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler oluyor.

Madenciler çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için yoğun elektrik tüketimine neden oluyor.

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