Örümceğe benziyor: Mars zemininde garip maddeler görüntülendi Mars zemininde, ilkbahar güneşinin oluşturduğu ısı sonucuyla ortaya çıkan ve yüzlerce örümceğe benzeyen madde toplulukları belirdi.

AA & Ensonhaber

Avrupa Uzay Ajansı, Gaz İzsürme Uydusu (TGO) ve Mars Express uydusu ile Mars yüzeyinde garip şekiller tespit etti.

İlkbahardaki ısı artışından kaynaklı meydana gelen olay, yüzlerce örümceğe benzeyen madde topluluğunun Mars zemininde belirmesine neden oldu.

Örümceğe benzetildi

Yüksek basınçla yüzeye fışkırıp zemine yayılan ve 45 metre ile 1 kilometre arası genişliğe sahip olan bu madde hüzmelerinin şekilleri "örümceğe" benzetildi.

Bu "örümceklerin", güneş ışınlarının Mars zeminindeki karbondioksit buzunu eriterek gaz haline getirmesi ve bu gazla beraber kurum gibi çeşitli koyu renkli maddelerin zemine çıkmasıyla oluştuğu açıklandı.