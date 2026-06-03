Bitcoin, iki ayın en düşük seviyesinde
ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarındaki sermaye çıkışlarının etkisiyle para birimi, iki ayın en düşük seviyesi olan 65 bin 426 dolara kadar geriledi. Analistlere göre söz konusu düşüşte, MicroStrategy'nin gerçekleştirdiği satışların payının büyük olduğunu belirtiyor.
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,4 azalarak 2 trilyon 320 milyar dolara geriledi.
Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin'de bu sürede sert düşüşler görüldü.
ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarındaki (ETF) sermaye çıkışları, para biriminin düşüşünde etkili oldu.
SON İKİ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Bugün 65 bin 426 dolara kadar gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen Bitcoin, saat 12.30 itibarıyla 66 bin 825 dolardan işlem görüyor.
HAZİRANDA YÜZDE 10 KAYIP
Bitcoin 30 Mart'ta 65 bin dolar seviyesine kadar düşmüştü. Bitcoin, yatırımcısına haziran başından bu yana ise yaklaşık yüzde 10 kaybettirdi.
MİCROSTRATEGY’NİN SATIŞLARI DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLDU
Teknoloji hisselerinin rekor kırdığı dönemde Bitcoin'in düşüşe geçmesinde ABD'deki ETF'lerde görülen sermaye çıkışları etkili oldu.
ETF'LERDEN TOPLAM ÇIKIŞ 4,7 MİLYARA ULAŞTI
Varlık yönetim şirketi Farside Investors verilerine göre, yatırımcılar üst üste 12 gün boyunca ETF'lerden net nakit çıkışı gerçekleştirdi. Bu dönemde toplam çıkışlar 4,7 milyar dolara ulaştı.
Bu durum Bitcoin fiyatını doğrudan baskılıyor.
12 MAYIS'TA NAKİT ÇIKIŞLAR BAŞLADI
Nakit çıkışlarının başladığı 12 Mayıs'ta Bitcoin, 82 bin dolar sınırında bulunuyordu.Altın ve Bitcoin'de kan kaybı sürüyor: Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 50 düştü