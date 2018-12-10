Bitkisel hayattan çıkan genç kız sınava girdi

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle uzun süre bitkisel hayatta kalan Beyzanur Altun, yaşam sevincini kaybetmedi ve yapılan açıköğretim sınavlarına evinde girdi. Altun'un hedefi ise çok sevdiği mimarlık mesleği.

BİTKİSEL HAYATTAN ÇIKTI

Yapılan tedavinin ardından ailesinin büyük desteği ve duasıyla Beyzanur Altun, 7 ay sonra bitkisel hayattan çıkararak normal hayata döndü. Tedavisine devam edilen genç kız aldığı desteklerle yavaş yavaş yürümeye başladı

MİMAR OLMAK İSTİYOR

En büyük hayali ise okuyup mimar olmaktı. Ancak kazadan sonra 1 yıl okulunu dondurmak zorunda kalan Beyzanur, hayaline açık lise sınavlarıyla ulaşmayı hedefliyor.

GÖREVLİLER YARDIMIYLA SINAVA GİRDİ

Kaza sonrası görme problemi sebebiyle okuma ve yazmada zorlanan Altun’a görevliler yardım etti. Soruları bir görevli okudu, Beyzanur doğru şıkkı söyledi. Diğer görevli de söylenen şıkkı cevap anahtarına işaretledi.