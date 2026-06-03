Bitlis Güzeldere mendereslerinden görsel şölen

Bitlis'teki Güzeldere menderesleri, büyüledi.

Tatvan-Hizan kara yolunun yakınındaki Güzeldere menderesleri, sarı çiçeklerle bezenen geniş ovalar ve farklı tonlardaki yeşil bitki örtüsüyle fotoğraflık görüntüler sunuyor.

ZİYARETÇİLERİN SEVDİĞİ NOKTALARDAN

Kıvrılarak akan dere, bölgenin doğal güzelliğini ön plana çıkarıyor.

Özellikle hafta sonlarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bölge, sakin atmosferi ve etkileyici manzarasıyla ilgi görüyor.

TURİZME KATKI SAĞLIYOR

Bölge, hem yerli turistlerin hem de fotoğraf meraklılarının ilgisiyle turizme de katkı sağlıyor.