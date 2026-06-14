Bitlis Nemrut’ta hafta sonu hareketliliği

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri arasında yer alan Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür artış yaşanırken kaldera, hafta sonu boyunca yüzlerce doğaseveri ağırladı.

"GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR DEĞER"

Çanakkale'den düzenlenen turla bölgeye gelen Zeynep Küçükoğuz, Nemrut'un doğal güzelliklerinden etkilendiğini belirterek, daha önce de ziyaret ettiği bölgeye yeniden gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Küçükoğuz, Nemrut'un eşsiz doğasının herkes tarafından görülmesi gereken bir değer olduğunu ifade etti.

İstanbul'dan gelen Mahir ve Çiğdem Uğurel çifti ise Nemrut Kalderası'nın yanı sıra çevrede bulunan tarihi ve doğal güzelliklerin de kendilerini hayran bıraktığını dile getirdi.

Bölgenin zengin turizm potansiyeline dikkat çeken çift; Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Süphan Dağı ve Van Gölü'nün oluşturduğu bütünlüğün eşsiz bir manzara sunduğunu kaydetti.

"GELECEK NESİLLERE AKTARILMALI"

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Özdemir, ailesiyle birlikte geldiği Nemrut'ta bölgenin korunması gereken önemli doğal miras alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Özdemir, Bitlis ve Tatvan'ın sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Profesyonel turist rehberi Zübeyir Ayaz ise, beraberindeki Fransız turist grubuyla Nemrut Kalderası'nı ziyaret ettiklerini belirterek bölgenin, dünyanın önemli krater gölleri arasında yer aldığını ifade etti.

Ayaz, Türkiye'nin doğal güzellikler açısından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu, Nemrut'un da bu değerlerin en özel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.