Bitlis'in serin yaylalarına göçerlerin göçü başladı

Göçer aileler, bu yıl da hayvanlarını daha verimli otlatabilmek amacıyla Bitlis ve ilçelerindeki serin yaylalara yerleşti.

Kamyonlarla taşınan binlerce küçükbaş, yaz boyunca bölgedeki zengin otlaklarda beslenecek.

5 AY SÜRECEK

Bitlis'in serin yaylalarında çadır kuran göçer aileler, yaklaşık 5 ay boyunca burada yaşayacak.

Bitlis yaylalarına gelen göçerler hem hayvanlarının verimliliğini artırıyor hem de bölgenin doğal zenginliklerinden faydalanarak yaz mevsimini geçiriyor.

"GÜNDE 2 KEZ SAĞIM YAPIYORUZ"

Göçerlerden Şevket Erkin, "Bu yıl Mardin Midyat'taydık. Orada havaların ısınmasıyla otlar kurudu. Buraya kamyonlarla hayvanlarımızı getirdik. Günde 2 kez sağım yapıyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz sütlerden peynir üretimi yapıyoruz.

Çadırlarımızı buraya kuracağız. Daha sonra da evlerimizi buraya getireceğiz. Sonbahar aylarına kadar burada kalacağız. Havaların soğumasıyla beraber yeniden memleketimize döneceğiz." dedi.