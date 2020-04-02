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Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı

Tatvan'da 3 köy ve ilçe merkezinde bulunan 9 binada karantina tedbiri uygulanmaya başlandı.

İHA |
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Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı

Bitlis Valiliği tarafından Tatvan ilçesindeki 3 köy ve ilçe merkezinde bulunan 9 binaya yönelik alınan karantina tedbiri uygulamaya başlandığı duyuruldu.

14 GÜN BOYUNCA EVLERİNDEN ÇIKMAYACAKLAR"

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Koronavirüs sebebiyle maalesef ilçe merkezimizde 9 apartmanda ve ilçemize bağlı Çanakdüzü, Örenlik Ve Yumurtatepe köylerimizde karantina tedbiri uygulanması gereği doğmuş olup, bu kapsamda karantina tedbiri uygulamaya başlanmıştır. Vatandaşlarımız 14 gün boyunca evlerinden çıkmayacaklardır. Tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza idari ve adli cezai işlem yapılacaktır" denildi.

Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı

Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı

Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı

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Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
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