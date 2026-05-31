Bitlis'te baharın habercisi “Mavi Kanatlar” doğayı süslemeye başladı

Bitlis'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte bölgedeki zengin bitki örtüsü yeniden hayat buldu.

Doğanın uyanışıyla birlikte bölgenin biyoçeşitliliğine renk katan binlerce kelebek de kırları süsledi.

ÇİÇEK ÜZERİNDE BESLENME ANI OBJEKTİFLERE YANSIDI

Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline gelen yeşil alanlarda, mavi kanatlarıyla göz kamaştıran 'Çokgözlü Mavi' kelebeğinin bir çiçek üzerindeki beslenme anı objektiflere yansıdı.

EKOSİSTEM İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

Lycaenidae (Mavi kelebekler) familyasına ait olan ve özellikle yonca ile korunga gibi bitkileri mesken tutan bu narin canlılar, sadece görsel bir güzellik sunmakla kalmıyor.

Uzmanlar, kelebeklerin bitkiler arasında tozlaşmada arılar kadar büyük bir rol üstlendiğini ve ekosistemin devamlılığı için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.