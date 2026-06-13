Bitlis'te bisikletiyle dereye düşen çocuk can verdi
Bitlis'te bisikletiyle dereye düşen çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Akıncı köyü bölgesindeki Beyazsu mevkiinde arkadaşlarıyla bisikletle gezen 13 yaşındaki Miraç Barlak, dengesini kaybederek dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Barlak, vatandaşlar tarafından dereden çıkarıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)