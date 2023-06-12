Arzu Bahar kimdir Yazdığı öykülerle çeşitli ödüller kazanan, Türk edebiyatının yükselen kalemi olan Arzu Bahar'ın hayat hikayesidir.

Çağdaş Türk edebiyatının öne çıkan, sevilen yazarlarından olan Arzu Bahar, Kovulmadım Ben Ayrıldım kitabıyla kısa sürede adını edebiyat çevrelerine duyurdu. yazdığı kitaplarla pek çok okurun beğenisini kazanan Bahar; yeni öyküler yazmaya devam ediyor.

Yazar ve yayıncı Arzu Bahar'ı daha yakından tanıyalım...

Yazar Arzu Bahar, Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1972 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini babasının görevi dolayısıyla taşındıkları İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Diş Protez Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü bitirdi.

Hikaye ile yakından ilgilenen yazar, Kovulmadım Ben Ayrıldım adlı ilk kitabı ile 2018 Ankara Üniversitesi Öykü Ödülü'ne layık görüldü. Evli ve iki kız annesi olan Arzu Bahar, hâlen Alakarga Yayınları genel koordinatörü ve Türkçe editörü olarak İstanbul'da çalışmalarını sürdürmektedir.

Çağdaş hikayeciliğin başarılı ismi

Çağdaş hikayeciliğimizin başarılı kalemlerinden biri olan Arzu Bahar'ın “Bay Ö.” başlıklı ilk hikayesi Galapera Fanzin’de yayınlandı.

Daha sonra kaleme aldığı hikaye ve yazılarını; Öykü Gazetesi, 14 Şubat Dünyanın Öyküsü Dergisi, Öykülem, Notos, Lacivert, Roman Kahramanları, Edebiyatist, Edebiyat Nobeti gibi süreli yayınların yanı sıra çeşitli fanzinlerde yayınlamayı sürdürdü.

Edebiyatın zor alanı: Hikaye

Bahar, hikayeyi edebiyatın zor olan analtı türlerinden biri olarak görür ve hikayelerinde farklı anlatı tekniklerini kullanarak kurguyu sağlamlaştırır.

Kovulmadım Ben Ayrıldım adlı ilk hikâye kitabında toplumun içinden; işten kendi ayrıldığını ısrarla belirten ve kitaba ismini de veren gururlu bir kadın, sevgilisini aldatmış pişman bir erkek, çirkinliğinle hesaplaşmaya çalışan bir kadın, ekmeğini kovalayan bir işçi, mahallenin yakışıklı bekar erkeğini düşleyen genç bir kız gibi hayatın her anında karşımıza çıkabilecek insanları metnin gövdesine yerleştirir.

Nitekim, Ankara Üniversitesi 2018 Öykü Ödülü Seçici Kurul Üyeleri Kovulmadım Ben Ayrıldım! ve yazarı için şu gerekçeyi yayınladı;

"Gözlemci yetenek"

"Yaşadığı toplumun tüm birikimlerini katılımcı gözlemci bir ifade ile aktarması, yaşamın içinden ince ayrıntılara uzanan öyküler sunması, akıcı, anlaşılır bir dile sahip olması, geleceğe ilişkin örnekleri yazma motivasyonunun olması, alışılagelmiş hikâye anlatma biçimlerinin dışında, özgün bir tarz yakalayabilmesi, insan yaşamındaki duygu yoğunlaşmalarını, iç ve dış çatışmaları ustalıklı bir dille aktarabilme ve okurlarına öykülerinde dolduracağı boşluklar bırakma becerisini yansıtabilmesini"

Yazarın ikinci hikâye kitabı Kayıp adıyla yayınlandı. Eleştirmen ÖmerAdıgüzel, eseri şu cümlelerle değerlendirdi;

"Uyum ve uyumsuzluk"

"Kayıp adlı öykü kitabı, uyum ya da uyumsuzluk durumlarını korumak ya da geliştirmek amacıyla yaptıkları türlü davranışları sergileyen 'örtük' kahramanların tutumlarına odaklanmaktadır. Arzu Bahar bu öykülerinde değişim ve dönüşüm geçiren insanları kendilerine özgü özneler olarak anlatır. (...) 'Kayıp' öykülerinde bireyden yola çıkarak toplumsal ve evrensel değerlere yaptığı göndermelerle; ölüm, yaşam, ikilem temalarında yakın geçmişin belleğine küçük notlar bırakır."