İlişkiler hakkındaki tavsiyeleriyle ünlenen Aşkım Kapışmak kimdir Kişisel gelişim uzmanı, eğitmen ve yazar olan Aşkım Kapışmak, birçok kişi tarafından ilişki danışmanı olarak görülüyor. Özellikle ilişki problemleri yaşayanların başvurduğu Kapışmak’ı yakından tanıyalım…

:Aşkım Kapışmak okullarda ve belediyelerde, birçok yerde, danışmanlık vermekte. Genellikle üst düzey yöneticilerin danışmanlığını yapan Kapışmak, aile için çatışma ve ilişki problemleri olmak üzere bireysel ya da kurumsal danışmanlık yapmakta.

Kapışmak, aktif olarak, her sene kendi kurguladığı seminerler düzenlemekte.

Aşkım Kapışmak kimdir?

Aşkım Kapışmak, 16 Mayıs 1979’da İstanbul’da doğdu. On iki yaşındayken, Arif Sağ Müzik Evi’nde şan eğitimi aldı. Lisedeyken sahneleri deneyimleyen Kapışmak, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na girdi.

Ancak, bölümünden memnun kalmamıştı. Bir öğretmeni sayesinde insan ilişkilerine yöneldi. Marmara Üniversitesi’ni tamamladıktan sonra Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri/Psikoloji lisansını yaptı.

Okurken, çocuklarla ilgili gönüllü çalışmalar yapmaya başladı. Cezaevlerindeki çocuk ve gençlere motivasyonel destek sağladı. Mezun olduğu üniversitedeki öğrencilere iletişim dersleri verdi. Bu sırada konuşmacı olarak da birçok üniversiteden davet aldı.

Programlarda ve sahnelerde boy gösterdi

2011-2012 yıllarında, hafta içi her gün canlı olaran Buyrun Paylaşalım adlı programı hazırladı ve sundu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programda, Cuma günleri yayınlanan iletişim ve ilişkilerle ilgili bir bölümü vardı.

Sahnelerde daha çok görünmek istedi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde beden dili, iletişim, oyunculuk, diksiyon, sahne sanatları dersleri aldı.

2011’de basılan kitabı Kadınlar Sağdan’ı tek kişilik komedi gösterisi şeklinde, stand up olarak sahneledi.

Aile ve ilişki hayatı

Aşkım Kapışmak'ın babasıyla tartışmalı bir geçmişi vardı. Yaşadığı hayal kırıklarıyla mesleğine onu iten, babasıyla olan durumlarıydı. Babasından dolayı bu mesleği seçtiğini; babasının onu aşağı çekmeye çalıştığını ancak kendisinin, daha iyi biri olmak için hep çabaladığını söyledi.

2019 yıllarında Aşkım Kapışmak, Evrim Akın ile aşk yaşadı. Farklılıklar nedeniyle, 2023 yılında ayrıldılar.

Yer Aldığı Filmler

Elma Dersem Çık

Nasipse Olur

Kolpaçino 4 4’lük

Kitapları

Aşkımın Beden Dili

Beni Benimle Aldatır mısın?

Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan

Ebeveynlik Cüzdanı

Hangi Anne Hangi Babasınız - Ebeveynlik Cüzdanı - Anne Baba Olma Rehberi

Terzi

Yaşam Kitabı

Küçük Mutluluklar Kitabı

Carpe Diem - An'ı Yaşa, Esir Olma

Kalbin Anahtarı - Kelimelerle İyileş

Kalbin Anahtarı 2 – Ruhuna Dokun