New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Brooklyn’de bayram namazı kıldı

Ramazan Bayramı dünyanın birçok ülkesinde çoşku ile karşılandı.

Bu ülkelerden biri de 4 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Brooklyn İslam Toplumu tarafından Brooklyn Prospect Park'ta Ramazan Bayramı namazı organize edildi.

MAMDANİ DE KATILDI

Bayram namazına iştirak eden isimlerden biri de New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani oldu.

Bayram namazı için toplanan kalabalığa namaz öncesi kısa bir konuşma yapan belediye başkanı, Müslüman toplumunun New York şehrinin bir parçası olduğunu söyledi.

"MÜSLÜMAN TOPLUMU BU ŞEHRİN BİR PARÇASI"

Mamdani, "Müslüman toplumu bu sabah erkenden kalktı, evlerini bayram için süsledi, çocuklarına hediyeler hazırladı.

Görülsün veya görülmesin, inancımız nesiller boyu bu şehrin hep bir parçası oldu." ifadelerini kullandı.

TEKER TEKER EL SIKIŞTI

Yüzlerce kişinin katıldığı bayram namazının ardından Mamdani, Müslüman toplumu üyeleri ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

İLK GÖÇMEN MÜSLÜMAN BAŞKAN

Zohran Mamdani'yi seçim sürecinde en çok destekleyen siyasetçilerden biri olan Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, yemin töreninde yaptığı konuşmada, "New York şehri için yeni bir dönemin başlangıcı" olduğunu dile getirmişti.

Cortez, "New York'ta korku yerine cesareti seçtik. Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahını seçtik." demişti.

"Zohran Mamdani, bu muhteşem şehrimizin ilk Müslüman Belediye Başkanı olacak." diyen Cortez, ayrıca Mamdani'nin bir göçmen şehir olarak bilinen New York'un son 50 yıllık tarihinde "bu görevi üstlenen ilk göçmen belediye başkanı" olduğuna dikkati çekmişti.