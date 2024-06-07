Sinemayı örgütleyen adam olan Tanju Gürsu kimdir Yeşilçam filmlerinin bıçkın delikanlısı, oynadığı her rolün hakkını vermek için çalışmış, Türk sinemasını kucaklamaya gayret etmiş olan Tanju Gürsu'nun hayatı...

Türk sineması için canla başla çalışmış Tanju Gürsu, ilk filmi olan Fosforlu Oyuna Gelmez'den sonra arka arkaya film çevirdi. Usta oyuncunun ardında bıraktığı, 150'yi aşkın film vardır.

İyi veya kötü tipleme diye ayırt etmeden her türlü rolü oynadı ve oynadığı karakterleri en başarılı şekilde canlandırmaya özen gösterdi.

Tanju Gürsu kimdir?

27 Ekim 1938 tarihinde, Trabzon’un İskenderpaşa Mahalallesi’nde dünyaya geldi. Memur Hayati Gürsu ve ev hanımı Mediha Gürsu’nun, üçü kız ikisi erkek olan beş çocuğundan biriydi.

Trabzon’da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı, ardından, İstanbul Hukuk Fakültesi’nde eğitim görmeye başladı.

Ancak, Hukuk Fakültesi’ni üçüncü sınıfta bıraktı. Bırakma sebebi, film çevirmeye başlamasıydı.

İlk filminde oynadı ve kapak birincisi oldu

Sinema oyunculuğuna başladığı film, Fosforlu Oyuna Gelmez(1961) idi.

1962’de, Ses adlı derginin ‘Sinema Oyuncuları’ yarışmasında, Filiz Akın ile birlikte kapak birincisi seçildi.

Evliliği

1968 yılında, dayısının kızı olan Ayla Gürsu ile evlendi. Evlenmeden önce 10 yıl süren birliktelikleri vardı. Evliliklerinden, Kerem (1970) ve Emre (1974) adında iki oğulları oldu.

Evliliği hakkında Tanju Gürsu, şu yorumda bulundu: “Evlenmek meğer ne güzel şeymiş! Eğer evliliğin bu kadar tatlı, bu kadar güzel olduğunu daha önceleri bilseydim, otuz yaşına kadar beklemez, hemen evlenirdim Ayla ile…”

Film şirketi kurdu, Trabzonspor başkan yardımcısı oldu

Özcan Çelik ile birlikte Anıt Film şirketini kurdu. Böylece, yapımcılık işine girmiş oldu. Özcan Çelik’le işleri ayırdıktan sonra şirketin adını Gürsu Film’e çevirdi. Üç film senaryosu yazdı, beş filmde yönetmenlik yaptı.

Sinemacılıkla ilgili olan derneklerin hepsinde ve tüm sinemacılık festivallerinin yönetmeliğinde ya da jurisinde bulundu.

1998-1999 yılları arasında Trabzonspor İdari ve Teknik Konulardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Tanju Gürsu kendisi hakkında şu ifadeleri kullandı: “Benim en büyük özelliğim sinemayı örgütleyen adam olmam. Sinema örgütlerinin hepsinin lideriydim. Ben 1978, 5 Kasım’ında Türk sinemasının sosyal hakları için 3500 kişiyi Ankara’ya yürüten liderim.”

Ölümü

Solunum yetmezliği nedeniyle Bostancı FSM hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alındığı gün, 7 Haziran 2016, saat 16.00 sularında hayatını kaybetti. İstanbul'daki Teşvikiye Camii’nde yapılan cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Ödüller

1988: 25. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Kurtar Beni

1997: 34. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Köpekler Adası

2003: 40. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödül

Yapımcılığını üstlendiği filmler

1964: Duvarların Ötesi

1964: Kaynana Zırıltısı

1965: Altın Şehir

1965: Cumartesi Senin Pazar Benim

1965: Hak Yolunda Hazreti Yahya

1965: Lafını Balla Kestim

1966: Bu Şehrin Belalısı

1966: Dişi Kartal

1966: Silahlar Patlayınca

1966: Yemin Ettim Bir Kere

1971: Rüzgar Murat

1971: Yalnız Değiliz

1974: Hop Dedik Kazım

1974: İmparator

1975: Erkek Kazım

1975: Kazım'a Bak Kazım'a

1975: Kazım'a Ne Lazım

1976: Dağılın Kazımlar Geliyor

1976: Deli Gibi Sevdim

1979: İsyankar

1980: Ayrılık Kolay Değil

1980: Boynu Bükük

1981: Olmaz Olsun

1981: Seni Yakacaklar

1981: Yaşamak Bu Değil

1981: Şabancık

1982: Gülsüm Ana

1982: Nasıl İsyan Etmem

1982: Sen de mi Leyla

2000: Midasın Düşü

Yönetmenliğini üstlendiği filmler

1975: Erkek Kazım

1975: Kazım'a Bak Kazım'a

1976: Dağılın Kazımlar Geliyor

1976: Deli Gibi Sevdim

1987: Yuvasızlar

Senaristliğini yaptığı filmler

1969: Seninle Düştüm Dile

1970: Firari Aşıklar

1975: Ayıkla Beni Hüsnü

1975: Erkek Kazım

1980: Ayrılık Kolay Değil

1981: Seni Yakacaklar

1981: Şabancık

1982: Gülsüm Ana

Oynadığı filmler

1962: Fosforlu Oyuna Gelmez

1962: Hodri Meydan

1962: Lekeli Kadın

1962: Şehvet Uçurumları

1962: Ver Elini İstanbul

1963: Arka Sokaklar

1963: Bütün Suçumuz Sevmek

1963: İki Kocalı Kadın

1963: Ölüm Pazarı

1963: Ölüme Çeyrek Var

1963: Üç Öfkeli Genç

1964: Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere

1964: Ankara'ya Üç Bilet

1964: Bitirim Fatma

1964: Çanakkale Aslanları

1964: Duvarların Ötesi

1964: Gurbet Kuşları

1964: Hızlı Osman

1964: Kara Dağlı Efe

1964: Kara Memed

1964: Kaynana Zırıltısı

1964: Keşanlı Ali

1964: Korkunç Şüphe

1964: Köye Giden Gelin

1964: Paylaşılmayan Sevgili

1964: Sahte Sevgili

1964: Sen Vur Ben Kırayım

1964: Sokakların Kanunu

1964: Tığ Gibi Delikanlı

1965: Altın Şehir

1965: Ateş Gibi Kadın

1965: Bitmeyen Kavga

1965: Canın Cehenneme

1965: Çiçekçi Kız

1965: Cumartesi Senin Pazar Benim

1965: Hak Yolunda Hazreti Yahya

1965: Haremde Dört Kadın

1965: Lafını Balla Kestim

1965: On Korkusuz Kadın

1965: Sevgili Öğretmenim

1965: Tatlı Yumruk

1965: Yıldıztepe

1966: Arzunun Bedeli

1966: Bu Şehrin Belalısı

1966: Can Yoldaşları

1966: Kadın Avcıları

1966: Mezarını Hazırla

1966: Ölmeyen Aşk

1966: Sarı Gül

1966: Silahlar Patlayınca

1966: Üç Korkusuz Arkadaş

1966: Yemin Ettim Bir Kere

1967: Bir Annenin Gözyaşları

1967: Bizanslı Zorba

1967: Bırakın Yaşayalım

1967: Çıldırtan Arzu - Adem ile Havva

1967: Deli Fişek

1967: Devlerin İntikamı

1967: Dişi Killing

1967: Elveda

1967: Kara Davut

1967: Ölünceye Kadar

1967: Parmaklıklar Arkasında

1967: Yarın Çok Geç Olacak

1968: Ağla Gözlerim

1968: Ayşem

1968: Bağdat Hırsızı

1968: Beş Asi Adam

1968: Kabadayı

1968: Kanun Namına

1968: Malkoçoğlu Kara Korsan

1968: Sevmekten Korkuyorum

1968: Yakılacak Kitap

1968: Yalan Yıllar

1969: Ana Kalbi

1969: Ayşecik/Fakir Kızın Romanı

1969: Buruk Acı

1969: Fakir Kızın Romanı

1969: Fosforlu Cevriyem

1969: Gülnaz Sultan

1969: Seninle Düştüm Dile

1969: Yarın Başka Bir Gündür

1969: Yiğit Anadolu'dan Çıkar

1970: Ağlayan Melek

1970: Bülbül Yuvası

1970: Firari Aşıklar

1970: Herkesin Sevgilisi

1970: Mazi Kalbimde Yaradır

1970: Sosyete Şakir

1971: Yedi Kocalı Hürmüz

1971: Fedailer Mangası

1971: Rüzgar Murat

1971: Yalnız Değiliz

1972: Aşkların En Güzeli

1972: Çileli Dünya

1972: Kadersizler

1972: Kırk Yalan Memiş

1972: Yalan Dünya

1973: Vurun Kahpeye

1974: Hop Dedik Kazım

1975: Çirkef

1975: Kazım'a Bak Kazım'a

1975: Kazım'a Ne Lazım

1975: Kokla Beni Melahat

1975: Soysuzlar

1976: Dağılın Kazımlar Geliyor

1976: Deli Gibi Sevdim

1978: Hedef

1978: Kara Murat Devler Savaşıyor

1978: Vahşi Gelin

1979: Mücevher Hırsızları

1980: Boynu Bükük

1980: Tanrıya Feryat

1982: Gülsüm Ana

1984: Bir Sevgi İstiyorum

1984: Taçsız Kraliçe

1985: Bay Alkolü Takdimimdir

1985: Ölüm Yolu

1986: Gülümse Biraz

1986: Mardin-Münih Hattı

1988: Canım Oğlum

1988: Kurtar Beni

1989: Sevmek ve Ölmek Zamanı

1995: Süper Yıldız

1996: Köpekler Adası

1997: Böyle mi Olacaktı

1997: Canısı

2004: Aşkımızda Ölüm Var

2004: Büyük Buluşma

2005: Kırık Kanatlar

2006: Fantastiğin Sineması

2007: Hakkını Helal Et

2007: Hicran Sokağı