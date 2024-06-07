Sinemayı örgütleyen adam olan Tanju Gürsu kimdir

Türk sineması için canla başla çalışmış Tanju Gürsu, ilk filmi olan Fosforlu Oyuna Gelmez'den sonra arka arkaya film çevirdi. Usta oyuncunun ardında bıraktığı, 150'yi aşkın film vardır.
İyi veya kötü tipleme diye ayırt etmeden her türlü rolü oynadı ve oynadığı karakterleri en başarılı şekilde canlandırmaya özen gösterdi.
Tanju Gürsu kimdir?
27 Ekim 1938 tarihinde, Trabzon’un İskenderpaşa Mahalallesi’nde dünyaya geldi. Memur Hayati Gürsu ve ev hanımı Mediha Gürsu’nun, üçü kız ikisi erkek olan beş çocuğundan biriydi.
Trabzon’da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı, ardından, İstanbul Hukuk Fakültesi’nde eğitim görmeye başladı.
Ancak, Hukuk Fakültesi’ni üçüncü sınıfta bıraktı. Bırakma sebebi, film çevirmeye başlamasıydı.
İlk filminde oynadı ve kapak birincisi oldu
Sinema oyunculuğuna başladığı film, Fosforlu Oyuna Gelmez(1961) idi.
1962’de, Ses adlı derginin ‘Sinema Oyuncuları’ yarışmasında, Filiz Akın ile birlikte kapak birincisi seçildi.
Evliliği
1968 yılında, dayısının kızı olan Ayla Gürsu ile evlendi. Evlenmeden önce 10 yıl süren birliktelikleri vardı. Evliliklerinden, Kerem (1970) ve Emre (1974) adında iki oğulları oldu.
Evliliği hakkında Tanju Gürsu, şu yorumda bulundu: “Evlenmek meğer ne güzel şeymiş! Eğer evliliğin bu kadar tatlı, bu kadar güzel olduğunu daha önceleri bilseydim, otuz yaşına kadar beklemez, hemen evlenirdim Ayla ile…”
Film şirketi kurdu, Trabzonspor başkan yardımcısı oldu
Özcan Çelik ile birlikte Anıt Film şirketini kurdu. Böylece, yapımcılık işine girmiş oldu. Özcan Çelik’le işleri ayırdıktan sonra şirketin adını Gürsu Film’e çevirdi. Üç film senaryosu yazdı, beş filmde yönetmenlik yaptı.
Sinemacılıkla ilgili olan derneklerin hepsinde ve tüm sinemacılık festivallerinin yönetmeliğinde ya da jurisinde bulundu.
1998-1999 yılları arasında Trabzonspor İdari ve Teknik Konulardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
Tanju Gürsu kendisi hakkında şu ifadeleri kullandı: “Benim en büyük özelliğim sinemayı örgütleyen adam olmam. Sinema örgütlerinin hepsinin lideriydim. Ben 1978, 5 Kasım’ında Türk sinemasının sosyal hakları için 3500 kişiyi Ankara’ya yürüten liderim.”
Ölümü
Solunum yetmezliği nedeniyle Bostancı FSM hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alındığı gün, 7 Haziran 2016, saat 16.00 sularında hayatını kaybetti. İstanbul'daki Teşvikiye Camii’nde yapılan cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
Ödüller
1988: 25. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Kurtar Beni
1997: 34. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Köpekler Adası
2003: 40. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödül
Yapımcılığını üstlendiği filmler
1964: Duvarların Ötesi
1964: Kaynana Zırıltısı
1965: Altın Şehir
1965: Cumartesi Senin Pazar Benim
1965: Hak Yolunda Hazreti Yahya
1965: Lafını Balla Kestim
1966: Bu Şehrin Belalısı
1966: Dişi Kartal
1966: Silahlar Patlayınca
1966: Yemin Ettim Bir Kere
1971: Rüzgar Murat
1971: Yalnız Değiliz
1974: Hop Dedik Kazım
1974: İmparator
1975: Erkek Kazım
1975: Kazım'a Bak Kazım'a
1975: Kazım'a Ne Lazım
1976: Dağılın Kazımlar Geliyor
1976: Deli Gibi Sevdim
1979: İsyankar
1980: Ayrılık Kolay Değil
1980: Boynu Bükük
1981: Olmaz Olsun
1981: Seni Yakacaklar
1981: Yaşamak Bu Değil
1981: Şabancık
1982: Gülsüm Ana
1982: Nasıl İsyan Etmem
1982: Sen de mi Leyla
2000: Midasın Düşü
Yönetmenliğini üstlendiği filmler
1975: Erkek Kazım
1975: Kazım'a Bak Kazım'a
1976: Dağılın Kazımlar Geliyor
1976: Deli Gibi Sevdim
1987: Yuvasızlar
Senaristliğini yaptığı filmler
1969: Seninle Düştüm Dile
1970: Firari Aşıklar
1975: Ayıkla Beni Hüsnü
1975: Erkek Kazım
1980: Ayrılık Kolay Değil
1981: Seni Yakacaklar
1981: Şabancık
1982: Gülsüm Ana
Oynadığı filmler
1962: Fosforlu Oyuna Gelmez
1962: Hodri Meydan
1962: Lekeli Kadın
1962: Şehvet Uçurumları
1962: Ver Elini İstanbul
1963: Arka Sokaklar
1963: Bütün Suçumuz Sevmek
1963: İki Kocalı Kadın
1963: Ölüm Pazarı
1963: Ölüme Çeyrek Var
1963: Üç Öfkeli Genç
1964: Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere
1964: Ankara'ya Üç Bilet
1964: Bitirim Fatma
1964: Çanakkale Aslanları
1964: Duvarların Ötesi
1964: Gurbet Kuşları
1964: Hızlı Osman
1964: Kara Dağlı Efe
1964: Kara Memed
1964: Kaynana Zırıltısı
1964: Keşanlı Ali
1964: Korkunç Şüphe
1964: Köye Giden Gelin
1964: Paylaşılmayan Sevgili
1964: Sahte Sevgili
1964: Sen Vur Ben Kırayım
1964: Sokakların Kanunu
1964: Tığ Gibi Delikanlı
1965: Altın Şehir
1965: Ateş Gibi Kadın
1965: Bitmeyen Kavga
1965: Canın Cehenneme
1965: Çiçekçi Kız
1965: Cumartesi Senin Pazar Benim
1965: Hak Yolunda Hazreti Yahya
1965: Haremde Dört Kadın
1965: Lafını Balla Kestim
1965: On Korkusuz Kadın
1965: Sevgili Öğretmenim
1965: Tatlı Yumruk
1965: Yıldıztepe
1966: Arzunun Bedeli
1966: Bu Şehrin Belalısı
1966: Can Yoldaşları
1966: Kadın Avcıları
1966: Mezarını Hazırla
1966: Ölmeyen Aşk
1966: Sarı Gül
1966: Silahlar Patlayınca
1966: Üç Korkusuz Arkadaş
1966: Yemin Ettim Bir Kere
1967: Bir Annenin Gözyaşları
1967: Bizanslı Zorba
1967: Bırakın Yaşayalım
1967: Çıldırtan Arzu - Adem ile Havva
1967: Deli Fişek
1967: Devlerin İntikamı
1967: Dişi Killing
1967: Elveda
1967: Kara Davut
1967: Ölünceye Kadar
1967: Parmaklıklar Arkasında
1967: Yarın Çok Geç Olacak
1968: Ağla Gözlerim
1968: Ayşem
1968: Bağdat Hırsızı
1968: Beş Asi Adam
1968: Kabadayı
1968: Kanun Namına
1968: Malkoçoğlu Kara Korsan
1968: Sevmekten Korkuyorum
1968: Yakılacak Kitap
1968: Yalan Yıllar
1969: Ana Kalbi
1969: Ayşecik/Fakir Kızın Romanı
1969: Buruk Acı
1969: Fakir Kızın Romanı
1969: Fosforlu Cevriyem
1969: Gülnaz Sultan
1969: Seninle Düştüm Dile
1969: Yarın Başka Bir Gündür
1969: Yiğit Anadolu'dan Çıkar
1970: Ağlayan Melek
1970: Bülbül Yuvası
1970: Firari Aşıklar
1970: Herkesin Sevgilisi
1970: Mazi Kalbimde Yaradır
1970: Sosyete Şakir
1971: Yedi Kocalı Hürmüz
1971: Fedailer Mangası
1971: Rüzgar Murat
1971: Yalnız Değiliz
1972: Aşkların En Güzeli
1972: Çileli Dünya
1972: Kadersizler
1972: Kırk Yalan Memiş
1972: Yalan Dünya
1973: Vurun Kahpeye
1974: Hop Dedik Kazım
1975: Çirkef
1975: Kazım'a Bak Kazım'a
1975: Kazım'a Ne Lazım
1975: Kokla Beni Melahat
1975: Soysuzlar
1976: Dağılın Kazımlar Geliyor
1976: Deli Gibi Sevdim
1978: Hedef
1978: Kara Murat Devler Savaşıyor
1978: Vahşi Gelin
1979: Mücevher Hırsızları
1980: Boynu Bükük
1980: Tanrıya Feryat
1982: Gülsüm Ana
1984: Bir Sevgi İstiyorum
1984: Taçsız Kraliçe
1985: Bay Alkolü Takdimimdir
1985: Ölüm Yolu
1986: Gülümse Biraz
1986: Mardin-Münih Hattı
1988: Canım Oğlum
1988: Kurtar Beni
1989: Sevmek ve Ölmek Zamanı
1995: Süper Yıldız
1996: Köpekler Adası
1997: Böyle mi Olacaktı
1997: Canısı
2004: Aşkımızda Ölüm Var
2004: Büyük Buluşma
2005: Kırık Kanatlar
2006: Fantastiğin Sineması
2007: Hakkını Helal Et
2007: Hicran Sokağı