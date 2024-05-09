Sıra gecelerinin piri Kazancı Bedih kimdir Parçalarındaki içtenliğiyle kendine has olan, her cümlesindeki duyguyu iliklerimize kadar hissettiren Kazancı Bedih’in hayatı…

Kazancı Bedih, yaşamı boyunca halk müziğine ve kültürel mirasa katkı sağladı; kendine özgü tarzı ve içten yorumlarıyla Türk halk müziği geleneğinde önemli bir yer edindi.

Gazel okuyan birçok kişi yetiştirdi, birçok kişinin ilham kaynağı oldu ve olmaya devam ediyor.

Kazancı Bedih kimdir

Kazancı Bedih, 1 Ocak 1929’da, Şanlıurfa’da doğdu. Gerçek adı Bedih Yoluk’tu. İlköğrenimini köyünde tamamladıktan sonra müzikle ilgilenmeye başladı ve yerel halk müziği geleneğinin içinde kendini geliştirdi.

Kazancılık mesleğini icra eden bir ailenin çocuğu olarak, müzikal yeteneğiyle dikkat çekti. Cümbüş, ud ve tambur çalmayı öğrendi. Kendi yöresinin halk şairlerinden etkilenerek, kendi türkülerini oluşturmayı sürdürdü.

İlk evliliği 14 yaşında ve baba zoruyla gerçekleşti. Hayatı boyunca iki evlilik yaptı ve yedi çocuğu oldu.

Halk ona ‘pir’ dedi

Sıra gecelerinde türkülerini seslendirdi ve halk arasında ‘pir’ lakabını kazandı. Pir lakabı, olağanüstü işler yapabilen yaş almış kişiler anlamına geldiği için ona deniyordu. Çünkü Bedih’in sesi ve yorumu o kadar kendine hastı ki, hiçbir zaman taklit edilemedi.

2000’den fazla kaset doldurdu ve Nemrudun Kızı, Urfalıyam Ezelden, Mardin Köprü Narlıktır, Saza Niye Gelmedin gibi parçaları herkese duyurdu.

Katıldığı televizyon programıyla hayran kazandı

1993 yılında İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show adlı programa katıldı. Bedih, katıldığı sıra gecelerinde bile maaş almazdı çünkü sakin, sessiz ve mütevazi bir hayatı tercih ediyordu. İbo Show’a katılması ise ününe ün kattı ve tekrar televizyona çıkmasını isteyen çok fazla hayrana sahip oldu. Bedih, ikinci kez programa katıldı ama hevesi fazla değildi.

1966’da Yavuz Turgul yönetmenliğindeki ‘Eşkiya’ filminde, sıra gecesi sahnesi içeren bölümde rol aldı. Sözler herkes tarafından beğenildi: “Nice bu hasreti dildar ile giryan olayım, yanayım aşkınla büryan olayım…”

Bir süre sonra, bulunduğu ortamdan hoşlanmadığını ve sıra gecelerinin aynı keyfi vermediğini dile getirdi.

Bakırcılar çarşısına döndü ama hayata veda etmesi kısa sürdü

2003 yılında, bakırcılar çarşısındaki mesleğine geri döndü. Sebebi, sektörünün yozlaştığını ve yalnız kaldığını düşünmesiydi.

20 Ocak 2004’te, eşi Fatma Yoluk ile birlikte uyurken, katalitik sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler. Ertesi gün, oğulları Naci Yoluk, eve girdiğinde cenazelerini buldu.

Nemrudun Kızı adlı, Mahsun Kırmızıgül ile yaptığı parçaya ölümünden sonra klip çekildi.

Diskografi

Urfa Geceleri Berivan

Uzun Havalar

Kazancı Bedih ve Oğlu

Bedih Klasikleri

Aşkım Ebedidir

Dağlar Dağımdır

Tükendi Nakdi Ömrüm

Kazanci Bedih Street

Nemrudun Kızı

Film

Züğürt Ağa (1985)

Eşkıya (1966)