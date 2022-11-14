Fransa'dan Türkiye'ye taziye: Fransa, terörizme karşı Türkiye’yle dayanışma içindedir

İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 81 kişinin ise yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili Fransa Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayınladı.

İstanbul Taksim'in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi'nde bugün en yoğun saatlerde bir patlama meydana geldi.

Patlama can aldı, çok sayıda kişi ise yaralandı..

Yurt içinden olduğu kadar, dünyadan da taziye mesajları geldi..

"Fransa terörizme karşı Türkiye'yle dayanışma içinde"

Fransa Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından İstanbul’daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fransa, terörizme karşı Türkiye’yle dayanışma içindedir" vurgusunda bulunuldu.

Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çok sayıda can kaybına yol açan İstanbul’daki bombalı saldırının ardından Türkiye’ye ve saldırıda hayatını kaybeden kurbanların ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız. Fransa terörizme karşı Türkiye ile dayanışma içindedir” denildi.