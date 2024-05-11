Yeşilçam’ın kötü kadını Nilgün Atılgan kimdir Enayi’nin Sevim’i, Ah Nerede’nin Aysel’i, Mahcup Delikanlı’nın Nesrin’i olarak tanınan, genç yaşta yeteneği fark edilen Nilgün Atılgan’ın hayatı…

Türk sineması ve müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Ayşe Nilgün Atılgan…. Onun yıldızı hem sahne perdesinde hem de müzik dünyasında göz kamaştırıcı bir şekilde parladı.

Vakit, gönüllere taht kurmuş olan sanatçının hayatına doğru yolculuk vakti…

Nilgün Atılgan kimdir?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ayşe Nilgün Atılgan, 7 Ekim 1954'da Bilecik'te doğdu.

Sanat hayatına, henüz altı yaşında iken, Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'nde Mark Twain'in "Tom Sawyer" oyununda başladı. Atılgan, daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde eğitim aldı.

Atılgan, bale eğitimi gördü ama tiyatroya yönelerek, Eskişehir Anadolu Ünivetsitesi Tiyatro Bölümü’ne girdi. Öğretmenleri onun ‘dört dörtlük öğrenci’ olduğunu söylüyordu.

Bir gazetenin düzenlediği Foto Roman Güzeli yarışmasında birinci seçilmesiyle birlikte foto roman ve sinema oyunculuğuna adım attı.

Aşk hayatı iniş çıkışlarla doluydu

Gazinocular Kralı olarak tanınan Fahrettin Aslan ile nişanlandı, Atılgan’ın beklediği gibi gitmeyen ilişki sonrasında ayrıldılar. Ardından Atılgan, Öztürk Serengil ile evlendi fakat ayrıldı.

Son olarak Grand Restoranlar’ın sahibi Cengiz Tabakçı ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten, Emircan ve Mehmet Can adında iki çocuk sahibi oldu.

Müzik ve sahne sanatı dünyasının unutulmaz isimlerindendi

Nilgün Atılgan, sahne sanatlarında olduğu kadar müzik dünyasında da kendine sağlam bir yer edindi. 19 yaşındayken, 'Çek Kayıkçı Kürekleri' parçası, ‘Nereden Çıktın Karşıma’ adlı 45'lik plakla raflara yerleşti.

1970'li yılların beğenilen seslerinden biri olan Atılgan, ‘Sana Bir Buse Vermedim Diye’, ‘Nerden Çıktın Karşıma’, ‘Çek Kayıkçı Kürekleri’ gibi şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kurdu.

Sinema kariyerinde de önemli bir iz bırakan sanatçı, Kadir İnanır, Salih Güney, Fikret Hakan gibi dönemin ünlü aktörleriyle birlikte filmlerde rol aldı. ‘Ah Nerede’ filminde Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştı.

Nilgün Atılgan’ın vefatı

Atılgan, 1970’lerin ortasından itibaren, Yeşilçam’ın krize girmesinden bir süre sonra oyunculuktan çekildi. Sessiz ve sakin bir hayatı tercih etti.

12 Aralık 2012 tarihinde, 54 yaşındayken, bir taksinin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. İstanbul'da, Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedildi.

45’likleri

1973: Aşkıma İnan / Bu Sevgi Başka Sevgi (Diskotür)

1974: Çek Kayıkçı Kürekleri / Nereden Çıktın Karşıma (Coşkun)

1974: Oldu Mu? / Aşk Çul Değil Eskimez (Coşkun)

1975: Sor Ne O? / Seviyor Mu Sevmiyor Mu? (Coşkun)

1976: Canın İsterse / İftira (Set)

Filmleri

Dost Bildiklerim (Nilgün Atılgan, 1978)

Gülünüz Güldürünüz (Nilgün, 1977)

Ah Nerede (Aysel, 1975)

Mahcup Delikanlı (Nesrin, 1974)

Enayi (Sevim, 1974)

Pir Sultan (Sanem, 1973)

Pembe Dünya (1973)

Bir Demet Menekşe (1973)

Arap Abdo (Elif, 1973

Asi Gençler (Meral, 1972)