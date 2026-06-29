Denizli’de restorana silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı
Pamukkale ilçesinde, bir restorana kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.
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Denizli’de Pamukkale ilçesinde gece saat 22.00 sıralarında Atalar Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önüne plakası belirlenemeyen motosikletle gelen 2 kişi, pompalı tüfekle art arda ateş açtı.
SALDIRIDA YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Silahlı saldırı sırasında restoran önünde beklerken saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan 2 saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)