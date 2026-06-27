BM duyurdu: Venezuela'daki depremlerden 6,76 milyona kadar insan etkilenebilir

125 yıl sonra kaydedilen en yıkıcı deprem...

Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi.

EN AZ 920 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Binaların çökmesi, altyapı hasarları ve enkaz altında kalanlar nedeniyle can kaybı hızla arttı.

Güncel verilere göre ölü sayısı 920'yi aştı, yaralı sayısı 3 bin 360'ı geçti.

7 MİLYONA YAKIN KİŞİ ETKİLENEBİLİR

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan açıklamada, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin etkilerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Depremlerin, ilk tahminlere göre 6,76 milyona kadar kişiyi etkileyebileceği belirtilen açıklamada, "Mevcut nüfus ve hasar analizine dayanan projeksiyonlar, yalnızca Caracas'ta 2 milyona kadar insanı içeriyor ve değerlendirmeler devam ettikçe felaketin potansiyel olarak büyük insani etkisini vurguluyor." ifadesi kullanıldı.

BİR KENTİN NEREDEYSE 3'TE 1'İ YIKILDI

Erken hasar değerlendirmelerinin yıkımın ölçeğini ortaya koymaya başladığı ifade edilen açıklamada, Catia La Mar'daki binaların yüzde 31,5'inde hasar oluştuğunu gösteren ilk uydu haritalama analizinin elde edildiği bildirildi.

"Bu değerlendirmeler, insani müdahalecilerin en çok etkilenen toplulukları belirlemelerine ve yer değerlendirmeleri devam ederken hayat kurtaran yardımın sağlanmasına öncelik vermelerine yardımcı oluyor." denilen açıklamada IOM'un, müdahaleyi koordine etmek için Venezuela hükümeti, BM ve insani yardım ortaklarıyla yakın şekilde çalıştığı belirtildi.

"SONUÇLARI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİN ÇOK ÖTESİNE UZANACAK"

Caracas'ta acil yardım malzemelerinin önceden konumlandırıldığı ve bunların en çok ihtiyaç duyan topluluklara ulaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Arama kurtarma operasyonlarının acil öncelik olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu felaketin insani sonuçları önümüzdeki günlerin çok ötesine uzanacak. İyileşme süreci, ailelerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine, temel hizmetleri yeniden sağlamalarına ve toplum direncini güçlendirmelerine yardımcı olmak için sürekli yatırım gerektirecektir.

IOM, uluslararası toplumu müdahaleyi desteklemek için hızlı hareket etmeye çağırıyor. Zamanında insani yardım hayat kurtaracak, acıyı hafifletecek ve etkilenen toplulukların iyileşmeye giden uzun yola başlamasına yardımcı olacaktır." ifadesi kullanıldı.