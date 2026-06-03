BM, El Nino hava dalgasının birkaç hafta içinde başlayabileceğini duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel gündemde yer alan El Nino sıcak hava olayı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, tropikal Pasifik’te yüzey sularının ısınmasıyla oluşan El Nino’nun Haziran-Ağustos döneminde ortaya çıkma ihtimalinin yüzde 80 olduğu, bu tarihten sonra ise olasılığın yüzde 90’a yükseldiği belirtildi.

DAHA SIK AŞIRI HAVA OLAYLARINA YOL AÇABİLİR

WMO, tüm ülkelere erken uyarı sistemlerini güçlendirme çağrısında bulunarak bu durumun dünya genelinde ortalamanın üzerinde sıcaklıklara ve daha sık aşırı hava olaylarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre’deki basın toplantısına gönderdiği video mesajda, bu durumun acil bir iklim uyarısı olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

"ERKEN UYARI SİSTEMLERİNİN KURULMASI GEREKİR"

Guterres, El Nino koşullarının ısınan dünyanın etkilerini daha da artıracağını belirterek, “Tek etkili yanıt, krize eşdeğer bir iklim eylemidir. Fosil yakıtlara bağımlılığın sona erdirilmesi, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması, en savunmasız grupların korunması ve herkes için erken uyarı sistemlerinin kurulması gerekir” dedi.

"GEÇİM KAYNAKLARINI ETKİLİYOR"

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo da El Nino’nun tarım, enerji, ticaret ve su kaynakları gibi birçok alanı derinden etkilediğini vurguladı.

Saulo, “Bu güncelleme önemli, çünkü El Nino küresel hava ve iklim modellerinin ana itici güçlerinden biridir. Ayak izi Pasifik Okyanusu'ndaki kökeninin çok ötesine geçerek tüm bölgelerdeki geçim kaynaklarını etkiliyor” dedi.

"AŞIRI DOĞA OLAYLARI DA YAŞIYORUZ"

Gelişmiş mevsimsel tahminlerin ve erken uyarıların hayat kurtarmak ile ekonomik etkileri hafifletmek için hayati önem taşıdığını ifade eden Saulo, “El Nino'yu anlıyoruz ve bilim ile birçok ülkenin yatırımları sayesinde çok daha iyi hazırlanabiliyoruz. Ancak El Nino'nun yanı sıra aşırı doğa olayları da yaşıyoruz ve bu olaylar giderek daha fazla yatırım gerektiriyor” ifadelerini kullandı.