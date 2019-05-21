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BM'den İtalya'ya kaçak göçmen uyarısı

BM, limanları göçmen kurtarma botlarına kapatma önerisinde bulunan İtalyan hükümetine gönderdiği mektupla uyarıda bulundu.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 00:38..
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BM insan hakları müfettişleri, İtalya makamlarına, ülke limanlarının göçmenleri kurtarmak için kullanılan yardım gruplarına kapatılma kararının resmileştirmemesine ilişkin uyarılar yaptı.

BM'den İtalya'ya kaçak göçmen uyarısı

İNSAN HAKLARI İHLALİ

İtalyan hükümetine gönderilen mektupta, çıkarılmaya hazırlanan kararnamenin, arama, kurtarma operasyonlarını cezalandırmak için yeni bir siyasi girişim olduğu iddia edildi. Ayrıca göçmenlere karşı düşmanlık ve yabancı düşmanlığını şiddetlendireceği konusunda uyarı yapıldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin gönderdiği mektupta, açıklanan önlemlerin, göçmenlerin BM sözleşmelerinde yer alan insan haklarını ihlal ettiği hatırlatıldı. İtalya tarafı mektubun varlığını onayladı. Karşılık olarak göçmenleri kendilerinin tehlikeye atmadığı, onların kendilerini tehlikeye atmasını kimsenin engelleyemeyeceği cevabı verildi.

BOTLAR TAMAMEN YASAKLANACAK

Hafta sonu Milano’da Avrupa’nın önde gelen ırkçı liderlerini de yanına alarak bir konuşma yapan İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bu hafta yapılacak Avrupa seçimlerinden önce kararnameyi yürürlüğe koyma söz verdi.

Salvini’nin öncülüğünde çıkarılmaya hazırlanan kararname, yardım botları tarafından denizden kurtarılarak İtalya'ya getirilen her göçmen için 3 bin 500 ila 5 bin 500 euro arası para cezası öngörüyor. Ayrıca bu botların İtalya bayrağı taşıması durumunda, lisanslarının iptal edilmesi mümkün planlanıyor.

İTALYA'NIN KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE PLANI

İtalya hükümeti, özellike Akdeniz kıyılarında yaşanan kaçak göçle mücadele konusunda geçmişte sert tedbirler almış, göçmenleri kaderlerine ve hatta ölümlerine terk etmişti. Bu durum, her ne kadar uluslararası boyutta tepkilere yol açsa da Roma yönetimi tutumlarından vazgeçmiyor.

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