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Eski Alman futbolcu Mario Gomez, Başakşehir'de futbolu bıraktıktan sonra olağanüstü bir değişime imza atan Mesut Özil'in vücudu hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Futbolu bıraktıktan sonra vücut geliştirmeye yönelen Mesut Özil, yaptığı paylaşımlarla eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo olmak üzere birçok ismi etkilemeyi başardı.

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Mesut Özil, vücut geliştirme antrenmanının ardından Portekizli yıldızdan bir yorum gelmişti.

Ronaldo, Mesut'un paylaşımına; 'Bro fena değil' notunu yazarken bir de göz kırpma emojisi koymuştu.

Antonio Rüdiger, 'Canavar' derken, Rio Ferdinand ise 'Güçlü görünüyorsun kardeşim' notunu paylaşmıştı.

Mario Gomez'den Mesut Özil yorumu

Gomez, Phrasenmaher podcast'ine yaptığı açıklamada Özil'in yeni vücudu versiyonu hakkında görüşlerini dile getirdi:

Her şeyden önce bunu nasıl başardığı takdire şayan. Ancak ben altın ortalamaya inanan biriyim, çünkü her iki yönde de dalgalanmalar yaşadım ve aşırı uçların genellikle iyi bir şeye yol açmadığını biliyorum. Bunun arkasındaki misyonun ne olduğunu bilmiyorum. Biraz kaba görünüyor, benim tarzım değil. Yıllarca takdir aldığınız bir kariyerden çıktığınızda, doğal olarak sizi tatmin edecek bir şeyler ararsınız. Mesut şimdi bunu spor salonunda bulmuş gibi görünüyor. Ronaldo ile de oynadı ve belki de şöyle düşünüyor: Şimdi biraz Cristiano olmak için zamanım var.