Bodrum'a gidenler dönüş yolunda

Bodrum, bu bayram yine tatilcilerin uğrak yerleri arasında başı çekti.

Yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Bodrum, Kurban Bayramı'nda doldu.

Bayramın sona ermesinin ardından da vatandaşlar, dönüş yoluna geçti.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde ilçeden çıkışlar devam ediyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Yokuşbaşı-Milas istikameti ile Güvercinlik çıkışında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

25 BİNDEN FAZLA ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Hem polis hem de jandarma ekiplerinin, trafik akışının kontrollü ve düzenli sağlanması için önlemler aldığı bildirildi.

Son 36 saatte, ilçeden 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtildi.

KALANLAR PLAJLARA AKTI

Öte yandan, tatilini sürdüren bazı yerli ve yabancı turistler de hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu ilçede denize girip, plajlarda vakit geçirdi.