Bodrum'da denizin kirletilmesi hakkında soruşturma başlatıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde İçmeler mevkiindeki denizde ve kıyı şeridinde kirlilik olduğunu gören vatandaşlar, sahildeki siyahlaşmayı ve atıkları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

BODRUM BAŞSAVCILIĞINDAN SORUŞTURMA

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların ihbarı ve paylaşımları üzerine olayla ilgili "çevrenin kasten kirletilmesi" ve atık kayıtlarındaki usulsüzlük ihtimaline karşı "evrakta sahtecilik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, bölgedeki tekneler ile şüpheli görülen kişi ve kuruluşların atık yönetimi, atık takip sistemleri ve seyir kayıt süreçlerine yönelik detaylı incelemeler yapıldığı belirtildi.