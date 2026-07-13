Haluk Levent'in asıl soyadı başka çıktı: İşte kimlikteki ismi

Türk rock müziği sanatçısıHaluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap Derneği’nde usulsüzlükler yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

Şarkıcı Haluk Levent hakkında dikkat çeken bir gerçek yeniden ortaya çıktı.

Milyonların "Haluk Levent" olarak tanıdığı ünlü sanatçının gerçek soyadının farklı olduğu gündeme geldi.

GERÇEK SOYADI "ACİL"MİŞ

Nüfus kayıtlarına göre sanatçının gerçek adı Haluk Acil.

Müzik kariyerine adım attığı ilk yıllarda "Haluk Levent" adını kullanmaya başlayan sanatçı, yıllar içinde bu isimle geniş kitleler tarafından tanındı ve sahne yaşamına da aynı isimle devam etti.

Haluk Levent'in milyarlık para trafiği MASAK raporunda