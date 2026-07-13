İran'dan Hürmüz Boğazı resti: ABD'ye verilecek her türlü destek savaş eylemi sayılacak

Basra Körfezi'nde tansiyonu yükseltecek yeni bir açıklama İran'dan geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin ifadelerinin ardından İran ordusu, Boğaz'ın yönetimine dış müdahaleye izin vermeyeceklerini belirterek bölge ülkelerine de dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

TRUMP'IN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASINA TAHRAN'DAN YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü üstlenebileceklerini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutacağız ve muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Bunun karşılığında bize ödeme yapılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu sözleri, İran yönetiminin sert tepkisini beraberinde getirdi.

Donald Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz

"BOĞAZ'IN YÖNETİMİNE MÜDAHALEYE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İran ordusundan yapılan açıklamada, daha önce de benzer uyarıların dile getirildiği hatırlatılarak ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin belirlediği deniz güzergâhları dışında ve İran'ın izni olmadan ticari gemiler ile petrol tankerlerinin geçişine yönelik oluşabilecek her türlü güvenlik ihlaline karşı kararlı şekilde hareket edeceği ifade edildi.

"ABD İLE HER TÜRLÜ DESTEK SAVAŞ EYLEMİ SAYILACAK"

İran yönetimi, açıklamasında bölge ülkelerine de dikkat çeken bir mesaj verdi.

Tahran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik girişimlerine sağlanacak herhangi bir iş birliği veya lojistik desteğin, İran'ın egemenliği ve ulusal güvenliğine karşı gerçekleştirilmiş bir savaş eylemi olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Hürmüz Boğazı yeniden kapandı

"SAVAŞIN ATEŞİ TÜM BÖLGEYE YAYILABİLİR" UYARISI

İran ordusu, olası bir çatışmanın yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayacağı uyarısında da bulundu.

Açıklamada, bölgede savaşın genişlemesi halinde bunun sonuçlarının tüm Orta Doğu'yu etkileyebileceği belirtilerek, "Savaş bölgede yayılırsa, savaşın alevleri bölgedeki tüm ülkeleri saracaktır." ifadelerine yer verildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzı açısından kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Boğaz'la ilgili yaşanabilecek her türlü askeri veya siyasi gerilim, uluslararası enerji piyasaları ve küresel ticaret açısından yakından takip ediliyor.