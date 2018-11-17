taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.498

Bodrum'da kaçak kazıya suçüstü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA | 17.11.2018 - 13:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum merkezde bulunan Göktepe Mevkiinde kaçak kazı yapıldığını öğrenince harekete geçti.

YAŞAM ALANI YAPIYORUM DEDİ

Bölgele giden ekipler, kazı yapan O.K.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nin, çok sayıda tarihi kaya mezarının bulunduğu alanda, Helenistik döneme ait olduğu düşünülen geniş bir kaya mezarının içinde yakalandığı belirtildi. Kazıda kullanılan kazma, kürek, elek gibi aletlere ise el kondu. O.K.'nin ifadesinde, kendisine yaşam alanı yaptığını söylediği belirtildi.

SERBEST KALDI

Ayrıca zanlının mezardan çıkarılan kumları elekten geçirdiğinin görüldüğü açıklandı. İnşaatlarda çalıştığını belirten O.K., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Bodrum'da kaçak kazıya suçüstü

Bodrum'da kaçak kazıya suçüstü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

292
Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

144
Belhanda'dan kötü haber

Belhanda'dan kötü haber

41
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

47
CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

64
İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

59
Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz kararı

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM