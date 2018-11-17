Bodrum'da kaçak kazıya suçüstü

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum merkezde bulunan Göktepe Mevkiinde kaçak kazı yapıldığını öğrenince harekete geçti.

YAŞAM ALANI YAPIYORUM DEDİ

Bölgele giden ekipler, kazı yapan O.K.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nin, çok sayıda tarihi kaya mezarının bulunduğu alanda, Helenistik döneme ait olduğu düşünülen geniş bir kaya mezarının içinde yakalandığı belirtildi. Kazıda kullanılan kazma, kürek, elek gibi aletlere ise el kondu. O.K.'nin ifadesinde, kendisine yaşam alanı yaptığını söylediği belirtildi.

SERBEST KALDI

Ayrıca zanlının mezardan çıkarılan kumları elekten geçirdiğinin görüldüğü açıklandı. İnşaatlarda çalıştığını belirten O.K., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.