Bolu Dağı yolu trafiğe kapatıldı

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kar yağışı nedeniyle trafik D-100 karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Araç trafiği Kaynaşlı TEM otoyolu gişelerden itibaren TEM otoyoluna veriliyor. Bolu Dağı’nı kullanan bazı sürücüler ise yukarı kesimlerde yoldan geriye dönmek zorunda kaldı.

EKİPLER SÜRÜCÜLERİ UYARIYOR

Bolu Dağı’nda geriye dönmek zorunda kalan sürücüler, yolun kapalı olduğunu belirterek Bolu ve Ankara’ya gitmek için TEM Otoyolunu kullanacaklarını söyledi. Bolu Dağı’nı kullanacak sürücüleri yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulunuyor.







