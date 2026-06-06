Bolu'da 5 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını koşarak kaldırdı
Evinin balkonundan yerde duran Türk bayrağını gören 5 yaşındaki Miraç Akpınar, koşarak aşağı inip bayrağı yerden kaldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Bolu’dan duygulandıran görüntüler...
5 yaşındaki Kur’an kursu öğrencisi Miraç Akpınar, hafta sonu evlerinin balkonunda oturduğu sırada yerde duran Türk bayrağını fark etti.
TÜRK BAYRAĞINI YERDEN KALDIRDI
Bayrağın yerde olduğunu gören küçük çocuk, vakit kaybetmeden aşağıya indi.
Koşarak bayrağın bulunduğu noktaya giden Miraç Akpınar, Türk bayrağını yerden kaldırdı.
DUYARLI DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI
Küçük çocuğun duyarlı davranışı çevresindekilerin takdirini topladı.
O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)