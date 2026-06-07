Bolu'da başıboş köpekler tedirginlik yarattı
Sokaklarda sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Köpeklerin bölgede tehlike yarattığını belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
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Başıboş sokak köpekleri büyük bir güvenlik tehdidi olmaya devam ediyor.
Bolu'nun Kılıçarslan Mahallesi'ndeki sokak aralarında ve caddelerde başıboş dolaşan ve sayıları 15'i bulan köpek sürüsü, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Özellikle sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar ve sokakta oynayan çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirten bölge sakinleri, duruma tepki gösterdi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Sürü halinde hareket eden köpekler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Köpekler nedeniyle yolda yürümekte güçlük çektiklerini ve çocuklarını tek başlarına sokağa çıkarmaya korktuklarını ifade eden mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)