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Bolu'da gerçekçi yangın tatbikatı

Yanan bir minibüste sıkışanların kurtarılmaya çalışıldığı tatbikatta yere düşen bir itfaiye eri yaralandı.

DHA | 24.09.2019 - 21:26..
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Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası nedeniyle yangın söndürme tatbikatı düzenledi.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan İtfaiye Müdürlüğü bahçesine getirilen bir araç, senaryo gereği kaza yaptıktan sonra yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, tadbikat gereği minibüste sıkışan kişileri kurtardı.

İTFAİYE ERİ YARALANDI

Kurtarma çalışması sırasında araca doğru koşan bir itfaiye eri sert şekilde yere düşerek yaralandı.

Kurtarma çalışmasının ardından yanan araç, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yaralı kurtarma ve yanan aracı söndürme tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Bolu'da gerçekçi yangın tatbikatı VİDEO

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇOCUKLAR DUMANDAN ETKİLENDİ

Tatbikatın gerçekleştirildiği Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinin hemen yanıbaşında bulunan Gazipaşa İlkokulu'nda bulunan çocuklar da tatbikat sırasında tenefüsteydi. Meraklı çocuklar, tadbikatı okulun bahçesinden izledi, ancak çocuklar yangın söndürme sırasında çıkan yoğun dumandan etkilendi. Öğretmenler, çocukların dumandan daha fazla etkilenmemesi için öğrencileri okulun içine aldı.

Bolu'da gerçekçi yangın tatbikatı

Bolu'da gerçekçi yangın tatbikatı

Bolu'da gerçekçi yangın tatbikatı

Bolu'da gerçekçi yangın tatbikatı

Bolu'da gerçekçi yangın tatbikatı

Bolu'da gerçekçi yangın tatbikatı

Bolu'da gerçekçi yangın tatbikatı

Bolu'da gerçekçi yangın tatbikatı

Bolu'da gerçekçi yangın tatbikatı

Bolu'da gerçekçi yangın tatbikatı

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