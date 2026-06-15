Bolu'da hastalar temizlik maddesinden etkilendi

Bolu'da İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilginç bir olay yaşandı.

İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastane personeli ile aralarında hastaların bulunduğu 9 kişi, tuvalet ve banyoların temizliği sırasında kullanılan kimyasal maddelerden etkilendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine adrese 112 Acil ve AFAD ekibi sevk edildi.

Rahatsızlanan kişilerin bir kısmına ayakta müdahale edilirken, diğerleri ise tedavileri için hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.