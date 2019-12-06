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Bolu’da polis 121 kilo esrarla yakalandı

Diyarbakır'da görevli polis memurunun özel aracında, 121 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

İHA | 06.12.2019 - 10:59..
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’dan İstanbul’a uyuşturucu madde sevkıyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

121 KİLO 200 GRAM ESRAR ÇIKTI

Yapılan çalışma kapsamında Bolu sınırlarına girdiği tespit edilen şüpheli aracı takibe alan ekipler, otomobili TEM otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Sürücüsünün Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde görev yapan polis memuru Bayram Akyüz (32) olduğu öğrenilen araç içerisinde yapılan aramalarda, 121 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Bolu’da 121 kilo esrarla yakalanan polis tutuklandı -2

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan polis memuru, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Akyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’da 121 kilo esrarla yakalanan polis tutuklandı -1


Bolu’da 121 kilo esrarla yakalanan polis tutuklandı -3

Bolu’da 121 kilo esrarla yakalanan polis tutuklandı -4

Bolu’da 121 kilo esrarla yakalanan polis tutuklandı -5

Bolu’da 121 kilo esrarla yakalanan polis tutuklandı -6

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