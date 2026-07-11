Yunan basını: NATO Zirvesi sonrası Türkiye'nin rolü öne çıktı

Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ilişkin yayımladığı analizde, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki temasları değerlendirdi.

Analizde, S-400 meselesi ve F-35 programına ilişkin olası gelişmelere de yer verildi.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde yürüttüğü diplomatik temasların Avrupa'da yakından takip edildiği belirtilirken, zirvenin Türkiye'nin bölgesel ve jeopolitik rolü açısından önemli bir platform olduğu yönünde değerlendirmeler aktarıldı.

"ULUSLARARASI SATRANÇ TAHTASININ TEK VE YERİ DOLDURULAMAZ DÜZENLEYİCİSİ"

Türkiye'nin, diğer müttefiklerinin sahip olmadığı her şeye sahip olduğunu zirvede gösterdiği dile getirilen haberde, Ankara'nın kendisini uluslararası satranç tahtasının tek ve yeri doldurulamaz düzenleyicisi ilan ettiği vurgulandı.

Zirvenin, Avrupa için sorunlu başladığı dile getirilen haberde, Trump'ın, Madrid ve Berlin'in savunma harcamalarını "saçma" olarak nitelendirerek Avrupa'ya sert eleştiriler yönelttiği aktarıldı. ABD Başkanı'nın Avrupa'ya öfkesini, "güçlü lider ve dostu" Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılmasaydı, zirveye ayak bile basmayacağını açıklamasıyla net bir biçimde gösterdiğinin altı çizildi.

Ankara'nın Trump'ı karşılamasının, Osmanlı İmparatorluğu yıllarını andırdığı dile getirilen haberde, atlı birliklerin, onur kıtasının ve savaş uçaklarının gökyüzünü Amerika Birleşik Devletleri'nin renkleriyle boyamasının Washington'da olumlu karşılandığı ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN ZİRVE BAŞARISI ORTA DOĞU'YA KADAR UZANDI"

Türkiye'nin diplomatik zaferinin Orta Doğu'ya kadar uzandığı belirtilen haberde, zirve sırasında Trump'ın, ABD'nin bir zamanlar kara listeye aldığı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile kritik bir görüşme gerçekleştirdiği dile getirildi.

"Bu akıl almaz gelişmenin ardında tamamen Erdoğan'ın eli var" denilen haberde, Türkiye'nin, Esed'in düşüşünden sonra ABD ile birlikte hareket ederek güney komşusu hakkında söz sahibi olduğu mesajını tüm dünyaya verdiği aktarıldı.

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"YUNAN VE İSRAİL DİPLOMASİSİ KAYBETTİ"

Türkiye'nin kazanan Yunan ve İsrail diplomasisinin ise en büyük kaybeden olduğunu aktaran gazete, Trump'ın Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının tamamen kaldırıldığını resmen açıkladığını bildirdi.

ABD Kongresi ve hava üstünlüğünden endişe duyan İsrail'in engeller inşa etmeye çalışmasına rağmen, Türkiye'nin 5 adet F-35 savaş uçağı alımı noktasında söz aldığı ifade edildi. Altı yıl süren yaptırımların, Beştepe'de birkaç saat içinde iskambil kağıtlarından yapılmış bir ev gibi çöktüğü vurgulandı.

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"BATI ANKARA'YA YALVARIYOR"

Haberde son olarak Türkiye'nin artık Batı'nın kapısında bekleyen değil Batı'yı yalvartan bir güç olduğu dile getirilirken, NATO'nun en güçlü ordularından birine ve güçlü bir yerli silah sanayisine sahip olan Ankara'nın, kendi doktrinini tüm dünyaya kabul ettirdiği vurgulandı.