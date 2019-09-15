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Boris Johnson İngiltere'yi Hulk'a benzetti

İngiltere'nin çizgi roman karakteri Hulk gibi kelepçelerini kırıp atacağını söyleyen Başbakan Johnson, "31 Ekim'de AB'den çıkacağız" dedi.

AA | 15.09.2019 - 15:36..
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Boris Johnson İngiltere'yi Hulk'a benzetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, The Mail gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin, kızdığında aynen yeşil dev Hulk'a dönüşen Dr. Robert Bruce Banner karakterine benzediğini belirtti.

AB'den ayrılacaklarına işaret eden Johnson, "Banner, kelepçelenmiş olabilir, ancak tahrik edildiğinde bu kelepçeleri kırıp atar. Hulk, kelepçeler ne kadar sıkı olursa olsun her zaman bunlardan kurtuldu. Bu durum, bu ülke için de geçerli. 31 Ekim'de (AB'den) çıkacağız." ifadesini kullandı.

"HULK NE KADAR KIZARSA O KADAR GÜÇLENİYOR"

"Hulk ne kadar kızarsa o kadar güçleniyor." diyen Johnson, AB liderleri arasında İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında sınır oluşturulmamasını öngören tedbir maddesinden vazgeçme eğilimi olduğunu iddia etti.

Johnson, selefi Theresa May'in vardığı Brexit anlaşmasında yer alan tedbir maddesinin kaldırılmasını istiyor.

Boris Johnson İngiltere'yi Hulk'a benzetti

FOTOĞRAF: İngiliz The Sun gazetesi; Boris Johnson, Hulk karakteriyle photoshop'landı

İRLANDA'DA SINIR MESELESİ

İngiliz hükümeti, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçen maddenin, ülkenin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Fiziki sınır oluşturulmaması durumunda Kuzey İrlanda'nın, dolaysıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre AB ile Gümrük Birliği içinde kalacağı kaydediliyor.

AB ise, söz konusu maddenin üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin haklarının garanti altına alınması ve 1998'te imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ihlal edilmemesi açısından gerekli olduğunu belirtiyor.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla, AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı, AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti.
Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

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