Ömer Çelik’ten Srebrenitsa Soykırımı’nın 31. yılı mesajı: Bu acıyı asla unutturmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa tarihinin en büyük insanlık trajedilerinden biri olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı’nın yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soykırımda hayatını kaybedenleri anarak, yaşanan acının hafızalardan silinmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

“ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Ömer Çelik, mesajında Srebrenitsa Soykırımı’nda yaşamını yitirenleri rahmetle andığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu soykırımı asla unutturmayacağız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız.”

Çelik, paylaşımıyla Srebrenitsa’da hayatını kaybeden binlerce Boşnak sivilin anısının yaşatılması gerektiğine dikkat çekti.

Srebrenitsa Soykırımı kurbanları 31'inci yıldönümünde anılıyor

SREBRENİTSA’DA YAŞANANLAR HAFIZALARDAKİ YERİNİ KORUYOR

1995 yılında Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da yaşanan katliam, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük insanlık dramlarından biri olarak tarihe geçti.

Her yıl 11 Temmuz’da düzenlenen anma törenleriyle soykırım kurbanları anılırken, kimlikleri belirlenen kurbanlar Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa veriliyor.

Srebrenitsa’da yaşananların unutulmaması gerektiği vurgulanırken, uluslararası toplumun benzer acıların tekrar yaşanmaması için sorumluluk almasının önemine dikkat çekiliyor.