Borsa İstanbul açığa satış yasağını kaldırdı

İsrail'in ABD desteği ile 28 Şubat'ta İran'a yaptığı saldırılar ve İran'ın verdiği karşılıklar nedeni ile küresel piyasalar ani tepkiler verdiğinden dolayı Borsa İstanbul da yatırımcıyı koruyan kararlar almıştı.

Çatışmalarda uzlaşma arayışları sürerken Borsa da aldığı tedbirleri kaldırarak normalleşme adımları attı.

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla piyasaları ilgilendiren iki önemli kararı duyurdu.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Açıklamaya göre, 2 Mart 2026 tarihinden bu yana uygulanan açığa satış yasağı kaldırıldı.

EMİR-İŞLEM ORANI: 1'E 5

Öte yandan, pay piyasasında emir/işlem oranının da 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 1'e 5 olarak uygulanacağı bildirildi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Borsa İstanbul tarafından KAP) yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.