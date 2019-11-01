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Boşanmak üzere olduğu eşini kaçırdı, kaynanasını vurdu

Sinopt'ta eşini kaçıran Murat C., olay sırasında kendisine engel olmaya çalışan kaynanasını, silahla yaralayarak ortadan kayboldu.

İHA | 01.11.2019 - 16:12..
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Sinop’un Ayancık ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşini darp ederek kaçıran şahıs, kaynanasını silahla yaraladı.

EŞİNİ KAÇIRDI KAYNANASINI YARALADI

Yakın tarihte cezaevinden çıkan Murat C., öğretmen olan Ceylan A.’yı kaçırdığı sırada engel olmak isteyen kayınvalidesi Hamide A.’yı yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Silahla yaralanan Hamide A., olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamide A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, Murat C. ve darp edilerek kaçırılan Ceylan A. için arama çalışmaları başlattı.

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