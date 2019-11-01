Boşanmak üzere olduğu eşini kaçırdı, kaynanasını vurdu

Sinop’un Ayancık ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşini darp ederek kaçıran şahıs, kaynanasını silahla yaraladı.
EŞİNİ KAÇIRDI KAYNANASINI YARALADI
Yakın tarihte cezaevinden çıkan Murat C., öğretmen olan Ceylan A.’yı kaçırdığı sırada engel olmak isteyen kayınvalidesi Hamide A.’yı yaraladı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Silahla yaralanan Hamide A., olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hamide A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, Murat C. ve darp edilerek kaçırılan Ceylan A. için arama çalışmaları başlattı.