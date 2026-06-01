Brent petrolün varili 93,33 dolarda

Petrol fiyatları, üretimden ulaşıma kadar ekonominin temel unsurlarından biri olarak küresel piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Brent petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve İran-ABD hattındaki karşılıklı açıklamalar, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini artırırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 artarak 93,33 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,88 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, enflasyon ve ekonomik büyüme beklentileri açısından da yakından takip ediliyor.

PETROL FİYATININ ARTMASININ NEDENİ

Fiyatlardaki artışta, İran ile ABD arasında hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırılar ile İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırıları ve işgali genişletme kararı etkili oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları (İHA) komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) da ABD'nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldığını bildirdi. İran ise ABD ordusuna ait bir MQ-1 Predator tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) İran kara suları üzerinde düşürüldüğünü açıkladı.

İSRAİL, LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRIDA ATAĞA GEÇTİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik kara saldırıları ve işgalin genişletilmesi talimatı verdi. İsrail ordusuna bağlı kara birliklerinin Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğine işaret eden Netanyahu, tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal ettiklerini söyledi. Netanyahu, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıdığını söylemişti.

İRAN-ABD MESAJ ALIŞVERİŞİ SÜRÜYOR

İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişi devam ederken yapılan sert açıklamalar, anlaşma ihtimallerini zayıflatarak petrol fiyatlarını destekleyen bir unsur oldu.

İran'ın ABD ile imzalanma ihtimali bulunan mutabakat zaptında kendi değişikliklerini uygulayacağı bildirildi. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, "İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız." dedi.

PETROLDE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 93,73 doların direnç, 92,67 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.