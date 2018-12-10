Brexit oylaması ertelendi

6Bradmix nedir
Bradmix; et ve et ürünlerinin daha ağır ve parlak görünmesini sağlayan kanserojen bir maddedir.
7Yerli otomobilin dünyaya entegresi
2021'de satışa çıkması beklenen yerli otomobil, çağın teknolojisini yakalayacak özelliklerde üretiliyor. İç ve dış piyasada kendinden söz ettirecek olan SUV'un prototipi 2019'da görücüye çıkacak.
1İran'da terör saldırısı
İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.
4Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti
Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.
5Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri
Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.