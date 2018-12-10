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Brexit oylaması ertelendi

İngiltere Başbakanı May, parlamentoda yapılacak Brexit oylamasının ertelendiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 18:40..
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Brexit oylaması ertelendi

İngiltere Başbakanı May, parlamentoda yapılacak Brexit oylamasının ertelendiğini açıkladı.

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