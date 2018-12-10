Brexit oylaması ertelendi

4

İBB'den 89 bin 574 öğrenciye eğitim yardımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018'de her birine 250'şer olmak üzere 89 bin 574 öğrenciye 22 milyon 393 bin 500 liralık eğitim yardımı yaptı.