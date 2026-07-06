Brezilya-Norveç maçında dans ettiler: Brezilyalı kadınlar viral oldu

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Dünya Kupası 2026 heyecanı devam ederken, Brezilya-Norveç karşılaşması ekranlara geldi.

Brezilya taraftarları, tribünleri panayır yerine çevirme geleneğini yine sürdürdü.

Maç esnasında tribünde coşkuyla dans eden iki kadın taraftarın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Renkli dans gösterisi

Sarı-yeşil renklerin hakim olduğu kalabalık bir tribünde, iki kadın taraftarın maçın atmosferine kendilerini kaptırarak dans ettikleri anlar yer aldı.

Brezilya bayrağının renklerini taşıyan büstiyer ve tişört giyen taraftarlar, oldukça neşeli ve ritmik figürlerle adeta tribünde samba rüzgarı estirdi.