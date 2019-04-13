taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76735
Euro
6.52865
Altın
1290.485
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.354

Brezilya’da çöken 2 binada ölü sayısı arttı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde, 2 bina çöktü. Son belirlemelere göre ölü sayısı 5'e çıktı.

İHA | 13.04.2019 - 16:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 2 binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 5’e yükseldiği, 9 kişinin yaralı olduğu açıklandı.

Brezilya’da çöken 2 binada ölü sayısı arttı

5 ÖLÜ, 13 KAYIP

13 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi. Facia sonrası Rio Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı milislerin, yasa dışı olarak inşa edilen mülkleri nasıl pazarladıklarını ortaya çıkaran görüşmeleri açıkladı.

Brezilya’da çöken 2 binada ölü sayısı arttı

Soruşturmalarda savcılar, Pelo olarak bilinen Manoel de Brito Batista’nın, suç örgütünün inşaat malzemesi mağazalarını kontrol etmekte olduğunu keşfetti.

Milis şefinin sağ kolunun ise daha önce dokunulmazlar operasyonunda tutuklanan polis şefi Binbaşı Ronald Pereira olduğu bildirildi.

Brezilya’da çöken 2 binada ölü sayısı arttı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

217
Beylikdüzü Belediyesi'nde devir teslim töreni

Beylikdüzü Belediyesi'nde devir teslim töreni

111
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

276
Sudan'da 2'nci darbe

Sudan'da 2'nci darbe

66
Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

332
Azerbaycan, ham petrolü şifa kaynağı olarak kullanıyor

Azerbaycan, ham petrolü şifa kaynağı olarak kullanıyor

97
Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir