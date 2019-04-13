Brezilya’da çöken 2 binada ölü sayısı arttı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 2 binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 5’e yükseldiği, 9 kişinin yaralı olduğu açıklandı.

5 ÖLÜ, 13 KAYIP

13 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi. Facia sonrası Rio Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı milislerin, yasa dışı olarak inşa edilen mülkleri nasıl pazarladıklarını ortaya çıkaran görüşmeleri açıkladı.

Soruşturmalarda savcılar, Pelo olarak bilinen Manoel de Brito Batista’nın, suç örgütünün inşaat malzemesi mağazalarını kontrol etmekte olduğunu keşfetti.

Milis şefinin sağ kolunun ise daha önce dokunulmazlar operasyonunda tutuklanan polis şefi Binbaşı Ronald Pereira olduğu bildirildi.