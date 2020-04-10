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Brüksel’deki hastanelere, Türk iş adamından maske bağışı

Brüksel'de yaşayan Fatih Türköz, bu zorlu günlerde Çin'den getirttiği 50 bin adet maskeyi hastanelere ulaştırdı.

İHA |
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Brüksel’deki hastanelere, Türk iş adamından maske bağışı

Belçika'nın başkenti Brüksel’de yaşayan Türk iş adamı Fatih Türköz, Brüksel’deki hastanelere 50 bin adet maske bağışında bulundu.

Türköz, işi dolayısıyla Çin’de edindiği bağlantılar sayesinde getirtdiği maskeleri, Saint-Luc ve Saint-Jean başta olmak üzere, çok sayıda hastaneye ulaştırdı.

BİRİKTİRDİĞİ PARAYLA MASKE SATIN ALDI

Maske konusunun gündeme geldiği günlerde bir şeyler yaparak hastanelerin yardımına koşmak istediğini belirten Fatih Türköz, bir akşam evde televizyon izlerken, kenarda biriktirdiği 30 bin euroyla Çin’den maske getirtmeye karar verdiğini belirtti.

Brüksel’deki hastanelere, Türk iş adamından maske bağışı

MASKELERİ HASTANELERE TESLİM ETTİ

Birçok ülkenin maske getirtmekte zorlandığı bir dönemde, sağlam bağlantıları sayesinde 50 bin maskeyi zor da olsa Belçika’ya ithal ettiren Fatih Türköz, kolilerle birlikte hastanelerin kapısını çaldı.

Her gittiği hastanede kolilerin şaşkınlıkla karşılandığını belirten Türköz, hastane çalışanlarının çok sevindiklerinin altını çizdi.

Brüksel’deki hastanelere, Türk iş adamından maske bağışı

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