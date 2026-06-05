Bu akşam (5 Haziran 2026) Taşacak Bu Deniz var mı, yeni bölüm mü? TRT 1 yayın akışı

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümüyle ekranlara gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Sezon çekimleri tamamlanan dizinin 5 Haziran Cuma akşamı yeni bölüm var mı yok mu merak ediliyor.

Başrollerinde Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman ve Burak Yörük'ün yer aldığı dizi için aramalar hız kazandı.

Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT 1 yayın akışı...

5 HAZİRAN 2026 TAŞACAK BU DENİZ VAR MI

Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran Cuma akşamı sezon finali bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yıllardır saklanan sırların gün yüzüne çıkacağı 31. bölümde Esme, Adil ve Eleni geçmişle hesaplaşırken, Koçari Konağı'nda yaşanacak büyük yüzleşme izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Koçari Konağı'nda büyük yüzleşme

Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarmaktan çok hesaplaşma zamanı gelir.

Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya saçıldığı büyük bir yüzleşmeye dönüşür.

Furtuna ailesi kendisini hiç beklemediği bir hesabın ortasında bulurken, geçmişte işlenen günahların bedeli ağır şekilde ödenmeye başlanır.

Esme ve Adil'in mutluluğu sınanıyor

Uzun süredir verdikleri mücadelede önemli bir zafer elde eden Esme ve Adil, sonunda hayalini kurdukları mutlu geleceğe kavuşmanın eşiğine gelir. Ancak düğün günü yaklaşırken kader onlar için bambaşka planlar hazırlamıştır.

Büyük savaşın ardından gelen zaferin bedeli düşündüklerinden çok daha ağır olurken, çift kendilerini hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bulur.